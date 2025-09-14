Госдума готовит законопроект о госпитальных школах
Депутаты Госдумы готовят к внесению на рассмотрение проект закона о госпитальных школах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяны Буцкой.
По ее словам, во многих регионах открыты «госпитальные школы». Однако проблема в том, что отсутствует единый федеральный регламент, регулирующий их открытие и деятельность.
Госпитальная школа предназначена для детей, которые находятся в больнице более 21 дня. Парламентарий указала, что государство гарантирует каждому ребенку бесплатное образование. Отмечается, что ежегодно в медучреждениях проходят лечение около 6 млн детей, из которых 400 тыс. находятся в больницах более 21 дня.
Ранее в Госдуме заявили о чрезмерной нагрузке на школьников в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
