Госдума готовит законопроект о госпитальных школах

По ее словам, во многих регионах открыты «госпитальные школы». Однако проблема в том, что отсутствует единый федеральный регламент, регулирующий их открытие и деятельность.

Госпитальная школа предназначена для детей, которые находятся в больнице более 21 дня. Парламентарий указала, что государство гарантирует каждому ребенку бесплатное образование. Отмечается, что ежегодно в медучреждениях проходят лечение около 6 млн детей, из которых 400 тыс. находятся в больницах более 21 дня.

