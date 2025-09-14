МЖД: После взрыва в Орловской области поезда ходят по альтернативному маршруту
Движение поездов в Орловской области организовано по альтернативному маршруту, сообщается в Telegram Московской железной дороги.
Это произошло после взрыва на железной дороге. Для пассажиров поездов «Ласточка» назначены компенсационные автобусы со станций Змиевка и Малоархангельск.
Пассажиры поездов дальнего следования, задержанные в пути свыше четырех часов, а также те, кто ожидает поезда на вокзалах, будут обеспечены питанием.
13 сентября во время проверки железнодорожных путей произошел взрыв. Ведется поиск причастных к минированию путей. Задерживаются 10 поездов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
