МЖД: После взрыва в Орловской области поезда ходят по альтернативному маршруту

Движение поездов в Орловской области организовано по альтернативному маршруту, сообщается в Telegram Московской железной дороги.

Погибшие при взрыве в Орловской области являются сотрудниками Росгвардии

Это произошло после взрыва на железной дороге. Для пассажиров поездов «Ласточка» назначены компенсационные автобусы со станций Змиевка и Малоархангельск.

Пассажиры поездов дальнего следования, задержанные в пути свыше четырех часов, а также те, кто ожидает поезда на вокзалах, будут обеспечены питанием.

13 сентября во время проверки железнодорожных путей произошел взрыв. Ведется поиск причастных к минированию путей. Задерживаются 10 поездов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: АО "Мосинжпроект"
ТЕГИ:ВзрывПоезда

