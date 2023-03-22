Собянин открыл новый научно-лабораторный комплекс Московского эндокринного завода
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый научно-лабораторный комплекс Московского эндокринного завода в филиале «Лефортовский» на ул. Лабораторная и поздравил его коллектив с 80-летним юбилеем предприятия.
Градоначальник подчеркнул богатую историю Московского эндокринного завода и отметил лидирующие позиции предприятия в направлении полного импортозамещения. Уточняется, что завод обеспечивает потребителей самой необходимой медицинской отечественной продукцией.
Глава столицы рассказал о завершении строительства лабораторного корпуса площадью 6,2 тысяч кв. м. Отмечается, что рядом с ним ведётся строительство производственного комплекса площадью 14,5 тысяч кв. м, завершить которое планируется до 2025 года. Мэр выразил благодарность российскому Минпромторгу за вклад ресурсов в развитие завода.
Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что проектные инвестиции составили 944 млн рублей, а количество созданных рабочих мест равняется 250. Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, в свою очередь, рассказал о дальнейших инвестициях в проект. Добавляется, что предприятие начнёт поставлять препараты в медучреждения города уже в апреле текущего года.
Ранее Собянин сообщил, что производство противоопухолевых препаратов в Москве за 2022 год выросло на 5,1%. За год на столичных предприятиях фармацевтической отросли было выпущено 2,3 млн упаковок на 33,6 млрд рублей.
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