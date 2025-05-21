За три часа над регионами РФ уничтожены и перехвачены 30 украинских БПЛА

За три часа над российскими регионами уничтожены и перехвачены 30 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

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В российском оборонном ведомстве уточнили, что 11 дронов сбили над Орловской областью, еще пять - над Брянской. Над Курской областью было также уничтожено пять украинских беспилотников. Над Московским регионом сбили четыре БПЛА.

Кроме того, два беспилотника уничтожили над территорией Тульской области, по одному БПЛА сбили над Владимирской, Калужской и Рязанской областями.

Ранее в МО РФ сообщили, что расчеты противовоздушной обороны сбили 34 украинских беспилотника с 11.30 до 15.00 мск, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:БеспилотникиПВОМинобороны РФВСУ

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