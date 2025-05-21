Швейцария примет участие в международной встрече по безопасности в Москве

Швейцария направит делегацию на международный форум по вопросам безопасности, который пройдет в Москве с 27 по 29 мая. Об этом заявил официальный представитель швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер, сообщает РИА Новости.

По данным аппарата Совета безопасности России, участие в предстоящем мероприятии подтвердили более 125 делегаций из свыше 100 стран. Форум состоится в Национальном центре «Россия» под председательством секретаря Совбеза Сергея Шойгу.