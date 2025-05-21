Швейцария примет участие в международной встрече по безопасности в Москве

Швейцария направит делегацию на международный форум по вопросам безопасности, который пройдет в Москве с 27 по 29 мая. Об этом заявил официальный представитель швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер, сообщает РИА Новости.

По данным аппарата Совета безопасности России, участие в предстоящем мероприятии подтвердили более 125 делегаций из свыше 100 стран. Форум состоится в Национальном центре «Россия» под председательством секретаря Совбеза Сергея Шойгу.

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В числе участников заявлены представители стран СНГ, ОДКБ, Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, государств глобального Юга, а также 14 международных организаций. Программой встречи предусмотрены научный семинар по вопросам глобальной безопасности и неформальные консультации с участием представителей БРИКС, АСЕАН, ШОС и СНГ.

Международные совещания высокопоставленных представителей, отвечающих за вопросы безопасности, проходят под эгидой Совета безопасности России ежегодно с 2010 года. Предыдущий форум состоялся в мае 2024 года в Санкт-Петербурге, тогда участие приняли делегации из 106 стран, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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