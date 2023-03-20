Собянин: Реконструированная поликлиника на проспекте Вернадского приняла первых пациентов

Градоначальник напомнил, что медучреждение было обновлено по новому московскому стандарту, теперь медпомощь здесь «в современных и комфортных условиях» смогут получать около 40 тысяч жителей столицы.

Собянин указал, что четырёхэтажное здание рассчитано на приём 558 человек в смену, для пациентов были оборудованы комфортные зоны ожидания с мягкой мебелью и кулерами.

Он добавил, что в филиале работают врачи восьми специальностей: терапевт, оториноларинголог, офтальмолог, хирург, уролог, невролог, кардиолог и эндокринолог. Для них, а также для медсестёр предусмотрены уютные комнаты отдыха.

Кроме того, в филиале имеется современное оборудование: цифровой маммограф, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, офтальмологическое оборудование.

Ранее Собянин заявил, что в Москве на базе клинического центра «Вороновское» открыли лечебный госпиталь для участников СВО, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий, сообщает RT.