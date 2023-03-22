Эксперт: Фармацевтическая отрасль становится одним из локомотивов роста новой экономики

Производство противоопухолевых препаратов в Москве за 2022 год выросло на 5,1%. За год на столичных предприятиях фармацевтической отросли было выпущено 2,3 млн упаковок на 33,6 млрд рублей, сообщил мэр Москвы. В своём Telegram-канале Сергей Собянин подчеркнул, что обеспечение медучреждений и населения современными лекарствами и вакцинами остаётся одной из первоочередных задач столичных властей.

По словам градоначальника, фармацевтическим предприятиям город оказывает системную и антикризисную поддержку.

«Предоставляем субсидии, льготные кредиты и займы, а также налоговые льготы за счёт присвоения статуса промышленного комплекса. Этот статус уже получили 7 предприятий фармотрасли. Заключаем офсетные контракты с инвесторами. Также мы создаём большой фармацевтический кластер на базе особой экономической зоны «Технополис Москва», объединивший 9 разработчиков и производителей лекарств», - отметил Собянин.

Важность фармацевтической отрасли для города отметил и заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, в Москве активно запускаются современные производства лекарственных препаратов для лечения широкого ряда заболеваний.

«Уже сегодня эти площадки выпускают препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также высокотехнологичные средства для лечения онкологических заболеваний, сердечно-сосудистой, нервной системы, сахарного диабета. На развитии отрасли положительно скажется работа фармацевтического кластера, открытого на базе столичной особой экономической зоны. К 2027 году количество предприятий в нем планируется увеличить до 15», - заявил Ефимов и добавил, что город продолжает оказывать поддержку в локализации производств с помощью офсетных контрактов.

Как отметил представитель московского отделения «Деловой России», эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк, фармацевтическая отрасль является локомотивом роста новой экономики России на ближайшую перспективу.

«В Москве в последние пять лет без привязки к санкционной политике и экономическому давлению столичные власти систематически занимаются проектом создания суверенной фармацевтической промышленной отрасли. В частности, в Зеленограде формируется один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров на базе особой экономической зоны «Технополис Москва». Здесь собрано большинство ведущих фармпроизводителей нашей страны», - заявил Хижняк.

Эксперт также отметил экономический эффект от создания данного кластера. Объем производства на этой площадке в ближайшее время вырастет в 15 раз, что станет одним из крупнейших показателей не только для нашей страны, но и мира. На территории «Технополиса» будет производиться более 100 наименований жизненно важных лекарственных препаратов. По оценкам Хижняка, развитие данного кластера позволит на 80% закрыть потребность страны в препаратах для лечения онкологических заболеваний.

Независимый экономист Андрей Бархота, в свою очередь, сделал акцент на замещении российскими лекарственными препаратами зарубежных аналогов.

«Производство отечественной фармацевтической продукции для лечения тяжёлых и хронических заболеваний имеет приоритетное значение как для целей здравоохранения, так и для задач импортозамещения жизненно важной продукции. Масштабирование производств противоопухолевых препаратов в Москве – это важный вклад в обеспечении фармацевтического суверенитета. Многопрофильность и мощность столичной производственной базы комплекса способны стать достойным ответом на растущий спрос со стороны населения и медицинских учреждений», - заверил Бархота.

Сейчас в Москве насчитывается 95 действующих фармацевтических предприятий. Они выпускают препараты для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, расстройств нервной системы, а также производят антибиотики и вакцины. Всего в отросли задействовано более 15 тысяч человек.

