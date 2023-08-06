Собянин: Новый комплекс ИКБ № 1 станет лучшим инфекционным стационаром России

Собянин: была зафиксирована попытка прорыва на Москву беспилотника СМИ: две лодки с мигрантами потерпели крушение у берегов острова Лампедуза СМИ: певица Лада Дэнс в результате ДТП получила открытую черепно-мозговую травму Кабмин: в РФ будет создан федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния СМИ: Маск пообещал подать в суд на работодателей, уволивших сотрудников за лайк на платформе X