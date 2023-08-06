Собянин: Новый комплекс ИКБ № 1 станет лучшим инфекционным стационаром России
Строительство лечебно-диагностического комплекса инфекционной клинической больницы №1 на Волоколамском шоссе планируется завершить в сентябре текущего года, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, комплекс станет лучшим профильным стационаром России. В нем будет самое современное оснащение.
«Здесь можно будет проводить как диагностику, так и лечение любых инфекционных заболеваний», - рассказал мэр.
Площадь комплекса составит 100 тысяч квадратных метров. Три корпуса соединили надземными переходами.
Специалисты завершили монтаж инженерных систем и приступили к пусконаладочным работам, уточнил Собянин.
В субботу мэр Москвы заявил об открытии еще семи обновленных поликлиник.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru