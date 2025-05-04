Мюнхенская «Бавария» в 34-й раз выиграла чемпионат Германии по футболу
Футболисты мюнхенской "Баварии" досрочно стали победителями чемпионата Германии сезона-2024/25.
4 мая «Байер», занимающий второе место, сыграл вничью со счётом 2:2 в гостях с «Фрайбургом» в рамках 32-го тура чемпионата Германии, после чего потерял шансы обойти лидирующий «Баварию» в турнирной таблице. У «Баварии» за два тура до завершения сезона — 76 очков, у «Байера» — 68.
Таким образом, мюнхенская команда стала чемпионом страны в 34-й раз.
У ближайших конкурентов в активе почти на 30 титулов меньше: дортмундская и гладбахская «Боруссии» становились чемпионами Германии по 5 раз.
27 апреля «Ливерпуль» в 20-й раз досрочно выиграл чемпионат Англии по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru