4 мая «Байер», занимающий второе место, сыграл вничью со счётом 2:2 в гостях с «Фрайбургом» в рамках 32-го тура чемпионата Германии, после чего потерял шансы обойти лидирующий «Баварию» в турнирной таблице. У «Баварии» за два тура до завершения сезона — 76 очков, у «Байера» — 68.

Таким образом, мюнхенская команда стала чемпионом страны в 34-й раз.

У ближайших конкурентов в активе почти на 30 титулов меньше: дортмундская и гладбахская «Боруссии» становились чемпионами Германии по 5 раз.

27 апреля «Ливерпуль» в 20-й раз досрочно выиграл чемпионат Англии по футболу, сообщает ﻿Telegram-канал «Радиоточка НСН».

