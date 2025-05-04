СМИ: Взрыв произошëл в квартире жилого дома на северо-западе Москвы
Взрыв произошëл в квартире жилого дома на северо-западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации Mash, взрыв произошел в доме 39 по улице Генерала Тюленева. Mash уточняет, что квартира полностью разрушена, соседние, возможно, тоже.
По данным Mash ЧП произошло на 9-м этаже. Сразу после начался сильный пожар.
Как сообщил Telegram-канал Baza, по предварительным данным, пострадали как минимум 3 человека.
Накануне в Нязепетровске Челябинской области 4 человека погибли в результате пожара в частном жилом доме,, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Около 10 человек пострадали при взрыве в многоэтажке северо-западе Москвы
- СМИ: Взрыв произошëл в квартире жилого дома на северо-западе Москвы
- В Китае 60 человек пострадали из-за опрокидывания прогулочных судов
- Мюнхенская «Бавария» в 34-й раз выиграла чемпионат Германии по футболу
- Гладков: ВСУ ударили по храму и шести населенным пунктам Белгородской области
- Трамп исключил силовой сценарий присоединения Канады к США
- Трамп назвал Рубио и Вэнса возможными преемниками
- ЦСКА сыграл вничью с «Ахматом»
- Россиянин выиграл ультрамарафон во Франции, пробежав более тысячи километров
- Полиция Бразилии предотвратила теракт на концерте Леди Гаги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru