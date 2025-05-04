СМИ: Взрыв произошëл в квартире жилого дома на северо-западе Москвы

Взрыв произошëл в квартире жилого дома на северо-западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации Mash, взрыв произошел в доме 39 по улице Генерала Тюленева. Mash уточняет, что квартира полностью разрушена, соседние, возможно, тоже.

По данным Mash ЧП произошло на 9-м этаже. Сразу после начался сильный пожар.

Как сообщил Telegram-канал Baza, по предварительным данным, пострадали как минимум 3 человека.

Накануне в Нязепетровске Челябинской области 4 человека погибли в результате пожара в частном жилом доме,, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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