Трамп назвал Рубио и Вэнса возможными преемниками
Президент США Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио в качестве своих возможных преемников. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News.
Трамп заявил, что хотел бы передать пост следующему президенту, желательно — представителю Республиканской партии. Среди возможных кандидатов он назвал госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.
Он также отметил, что в партии много достойных людей, которые могли бы возглавить республиканцев и претендовать на президентский пост.
Ранее Трамп заявил, что не собирается баллотироваться на третий президентский срок, подчеркнув, что четырёх лет достаточно, чтобы достичь значительных результатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru