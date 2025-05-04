Трамп назвал Рубио и Вэнса возможными преемниками

Трамп заявил, что хотел бы передать пост следующему президенту, желательно — представителю Республиканской партии. Среди возможных кандидатов он назвал госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.

Он также отметил, что в партии много достойных людей, которые могли бы возглавить республиканцев и претендовать на президентский пост.

Ранее Трамп заявил, что не собирается баллотироваться на третий президентский срок, подчеркнув, что четырёх лет достаточно, чтобы достичь значительных результатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

