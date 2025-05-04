ЦСКА сыграл вничью с «Ахматом»

Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счётом 1:1. На 14-й минуте счет открыл нападающий «ЦСКА» Секу Койта, а на 33-й минуте мяч в ворота «ЦСКА» забил форвард «Ахмата Максим Самородов.

После 27 туров ЦСКА остаётся на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 52 очка. «Ахмат», набрав 24 балла, занимает предпоследнюю, 13-ю строчку. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 61 очко.

В следующем туре, 10 мая, ЦСКА примет «Краснодар», а 11 мая «Ахмат» на выезде встретится с «Акроном».

Ранее ведущий и комментатор Георгий Черданцев заявил, что в РПЛ не должны играть футбольные клубы с низкой посещаемостью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».