ЦСКА сыграл вничью с «Ахматом»
Московский ЦСКА сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счётом 1:1. На 14-й минуте счет открыл нападающий «ЦСКА» Секу Койта, а на 33-й минуте мяч в ворота «ЦСКА» забил форвард «Ахмата Максим Самородов.
После 27 туров ЦСКА остаётся на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 52 очка. «Ахмат», набрав 24 балла, занимает предпоследнюю, 13-ю строчку. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 61 очко.
В следующем туре, 10 мая, ЦСКА примет «Краснодар», а 11 мая «Ахмат» на выезде встретится с «Акроном».
Ранее ведущий и комментатор Георгий Черданцев заявил, что в РПЛ не должны играть футбольные клубы с низкой посещаемостью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru