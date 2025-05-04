Два человека погибли в результате ЧП в жилом доме на юго-западе Москвы
Два человека погибли в результате ЧП в жилом доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Собеседник агентства сообщил, что по предварительным данным в результате инцидента погибли два человека.
Позже в МЧС подтвердили гибель двух человек.
«Специалисты вывели одного спасенного. К сожалению, на балконе 9 этажа обнаружены двое погибших», - говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве добавили, что пострадали 6 человек. Также сотрудники МЧС России эвакуировали людей из соседних подъездов.
Ранее сообщалось о взрыве и пожаре в квартире жилого дома на юго-западе столицы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Два человека погибли в результате ЧП в жилом доме на юго-западе Москвы
- СМИ: Около 10 человек пострадали при взрыве в многоэтажке юго-западе Москвы
- СМИ: Взрыв произошëл в квартире жилого дома на юго-западе Москвы
- В Китае 60 человек пострадали из-за опрокидывания прогулочных судов
- Мюнхенская «Бавария» в 34-й раз выиграла чемпионат Германии по футболу
- Гладков: ВСУ ударили по храму и шести населенным пунктам Белгородской области
- Трамп исключил силовой сценарий присоединения Канады к США
- Трамп назвал Рубио и Вэнса возможными преемниками
- ЦСКА сыграл вничью с «Ахматом»
- Россиянин выиграл ультрамарафон во Франции, пробежав более тысячи километров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru