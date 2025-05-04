Два человека погибли в результате ЧП в жилом доме на юго-западе Москвы

Два человека погибли в результате ЧП в жилом доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

СМИ: Взрыв произошëл в квартире жилого дома на юго-западе Москвы

Собеседник агентства сообщил, что по предварительным данным в результате инцидента погибли два человека.

Позже в МЧС подтвердили гибель двух человек.

«Специалисты вывели одного спасенного. К сожалению, на балконе 9 этажа обнаружены двое погибших», - говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве добавили, что пострадали 6 человек. Также сотрудники МЧС России эвакуировали людей из соседних подъездов.

Ранее сообщалось о взрыве и пожаре в квартире жилого дома на юго-западе столицы.

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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