Два человека погибли в результате ЧП в жилом доме на юго-западе Москвы

Собеседник агентства сообщил, что по предварительным данным в результате инцидента погибли два человека.

Позже в МЧС подтвердили гибель двух человек.

«Специалисты вывели одного спасенного. К сожалению, на балконе 9 этажа обнаружены двое погибших», - говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве добавили, что пострадали 6 человек. Также сотрудники МЧС России эвакуировали людей из соседних подъездов.

Ранее сообщалось о взрыве и пожаре в квартире жилого дома на юго-западе столицы.