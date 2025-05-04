Россиянин выиграл ультрамарафон во Франции, пробежав более тысячи километров

Российский спортсмен пробежал 1047,5 км за шесть суток, опередив ближайшего соперника на 76 км и завершал дистанцию с российским флагом в руках. Иван побил рекорд в 1045 км и пробежал еще два километра. Путем легких подсчетов становится понятно, что в среднем за день Иван пробегал 174,5 км. Это больше чем четыре марафона в сутки, и так шесть дней подряд.

Еще одна россиянка Ирина Масанова заняла пятое место среди всех участников соревнований и стала второй среди женщин, преодолев дистанцию в 832,5 километра.

Сегодня в Липецке на Кубке России по стронгмену силач из Белгорода установил новый рекорд России и мира по подъему гири весом почти 95 килограммов за минуту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».