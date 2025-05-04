Гладков: ВСУ ударили по храму и шести населенным пунктам Белгородской области

«От удара дрона поврежден купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори», — написал Гладков.

Губернатор также отметил серию атак ВСУ по населённым пунктам Белгородской области. В частности, в селе Новая Деревня украинский дрон атаковал спецтехнику, из-за чего у автомобиля был повреждён прицеп. В посёлке Малиновка беспилотник повредил крышу частного дома. Ещё один удар БПЛА был нанесён по социальному объекту в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, в результате которого пострадало одно из помещений.

Кроме того, по информации Гладкова, в Борисовском районе атакам подверглись села Новоалександровка и Стригуны.

Ранее сегодня Гладков сообщил, что в селе Беловское в результате детонации мины «колокольчик» ранен мирный житель, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

