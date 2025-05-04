СМИ: Около 10 человек пострадали при взрыве в многоэтажке северо-западе Москвы

Около 10 человек пострадали при взрыве в многоэтажке северо-западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

СМИ: Взрыв произошëл в квартире жилого дома на северо-западе Москвы

По данным 112, полностью разрушены несколько квартир, они сейчас охвачены огнем. На месте работают экстренные службы, уточняет 112.

Как сообщает Telegram-канал Mash, жильцы нескольких квартир заблокированы в горящем доме — перекрытия рухнули и люди не могут выбраться.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о взрыве и пожаре в квартире жилого дома на северо-западе столицы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарМоскваРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры