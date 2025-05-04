СМИ: Около 10 человек пострадали при взрыве в многоэтажке северо-западе Москвы
4 мая 202521:22
Около 10 человек пострадали при взрыве в многоэтажке северо-западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.
По данным 112, полностью разрушены несколько квартир, они сейчас охвачены огнем. На месте работают экстренные службы, уточняет 112.
Как сообщает Telegram-канал Mash, жильцы нескольких квартир заблокированы в горящем доме — перекрытия рухнули и люди не могут выбраться.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил о взрыве и пожаре в квартире жилого дома на северо-западе столицы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru