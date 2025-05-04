В Китае 60 человек пострадали из-за опрокидывания прогулочных судов

Три человека погибли, 60 пострадали из-за опрокидывания двух прогулочных судов в городе Цяньси провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на китайское агентство Синьхуа.

В Китае при крушении вертолета погиб человек

По данным агентства, еще порядка 14 числятся пропавшими без вести.

Добавляется, что председатель КНР Си Цзиньпин призвал направить максимальные усилия на поиск пропавших без вести и оказание помощи пострадавшим.

Накануне сообщалось, что вертолет Robinson R44 II потерпел крушение в городе Сучжоу в провинции Цзянсу на востоке Китая. В результате ЧП один человек погиб, еще четверо получили ранения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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