Трамп исключил силовой сценарий присоединения Канады к США
Президент США Дональд Трамп исключил силовой сценарий присоединения Канады и Гренландии к США. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News.
Отвечая на вопрос о возможном присоединении Канады к США с применением силы, он заявил, что, по его мнению, до такой ситуации вряд ли дойдёт. Что касается Гренландии, то он признал, что с точки зрения национальной и международной безопасности она представляет для США интерес, однако вероятность силового решения этого вопроса он оценил как крайне низкую.
«С Канадой я совершенно этого не вижу», - сказал Трамп.
Вместе с тем Трамп отметил, что если бы Канада всё же вошла в состав США, то она могла бы стать «ценным штатом».
В конце апреля в интервью журналу Time Трамп заявил, что его предложения о покупке Гренландии и присоединении Канады к США вовсе не были шуточными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru