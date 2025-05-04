Трамп исключил силовой сценарий присоединения Канады к США

Отвечая на вопрос о возможном присоединении Канады к США с применением силы, он заявил, что, по его мнению, до такой ситуации вряд ли дойдёт. Что касается Гренландии, то он признал, что с точки зрения национальной и международной безопасности она представляет для США интерес, однако вероятность силового решения этого вопроса он оценил как крайне низкую.

«С Канадой я совершенно этого не вижу», - сказал Трамп.

Вместе с тем Трамп отметил, что если бы Канада всё же вошла в состав США, то она могла бы стать «ценным штатом».

В конце апреля в интервью журналу Time Трамп заявил, что его предложения о покупке Гренландии и присоединении Канады к США вовсе не были шуточными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

