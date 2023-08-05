Собянин: В Москве открылись еще семь обновленных поликлиник

Реконструкция поликлиники, в которой получают медпомощь порядка 14 тысяч детей, закончилась в районе Раменки. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в здании на улице Мосфильмовская сделали новый фасад и отделку помещений, заменили инженерные коммуникации. Поликлинику также оснастили современным оборудованием.

Собянин отметил, что на прошлой неделе открыли еще шесть реконструированных поликлиник в районах Фили-Давыдково, Ломоносовский, Марьина Роща, Дорогомилово, Ясенево и Таганский.

