Собянин: В Москве открылись еще семь обновленных поликлиник
5 августа 202313:37
Реконструкция поликлиники, в которой получают медпомощь порядка 14 тысяч детей, закончилась в районе Раменки. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, в здании на улице Мосфильмовская сделали новый фасад и отделку помещений, заменили инженерные коммуникации. Поликлинику также оснастили современным оборудованием.
Собянин отметил, что на прошлой неделе открыли еще шесть реконструированных поликлиник в районах Фили-Давыдково, Ломоносовский, Марьина Роща, Дорогомилово, Ясенево и Таганский.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru