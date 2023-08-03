Собянин рассказал о новых социальных объектах на севере Москвы

На севере столицы возводится сразу несколько объектов социальной инфраструктуры, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас в работе два детских сада в районах Западное Дегунино и Ховрино, а в Молжаниновском районе завершается строительство и благоустройство территории школы на тысячу и 100 учеников.

В районе Аэропорт возводят детский сад и учебный корпус с дошкольным отделением, а в районе Западное Дегунино инвестор завершил реконструкцию спортивного комплекса с бассейном.

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По словам главы города, в российской столице с начала текущего года построено и сдано в эксплуатацию 17 объектов социальной сферы. Как уточнил градоначальник, объекты возведены в Восточном, Южном, Юго-Восточном, Западном и Юго-Западном округах столицы. Сейчас продолжается строительство двух детских садов, в том числе, частного, в районах Очаково-Матвеевское и Солнцево. Кроме того, в Северном Бутове возводится спортивный комплекс «Качаловский».

Среди прочего, в районе Новогиреево на востоке мегаполиса оборудуют крытые поля для мини-футбола, также там закончено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. В районе Богородское скоро примет пациентов новая взрослая поликлиника. Там же появится новое пожарное депо.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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