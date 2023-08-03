Собянин рассказал о новых социальных объектах на севере Москвы

На севере столицы возводится сразу несколько объектов социальной инфраструктуры, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас в работе два детских сада в районах Западное Дегунино и Ховрино, а в Молжаниновском районе завершается строительство и благоустройство территории школы на тысячу и 100 учеников.

В районе Аэропорт возводят детский сад и учебный корпус с дошкольным отделением, а в районе Западное Дегунино инвестор завершил реконструкцию спортивного комплекса с бассейном.