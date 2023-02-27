Собянин рассказал, какие поликлиники и больницы построят в Москве в 2023 году
В 2023 году в Москве завершат строительство многих медицинских объектов, в том числе порядка 10 поликлиник в разных районах столицы. В текущем году также планируется начать строительство детско-взрослой поликлиники в Некрасовке, поликлиники для детей в Зеленограде, стоматологической поликлиники в районе Перово и подстанции скорой помощи на юге столицы.
По словам мэра города Сергея Собянина, новый флагманский центр городской клинической больницы имени Буянова готов на 80%.
Градоначальник отметил, что в новой больнице расположатся приемное и диагностическое отделения, операционный блок, кабинет лучевой диагностики, палаты реанимации и многое другое.
Ранее столичный мэр сообщал о том, что более 90 предприятий Москвы выпускают для россиян жизненно важные лекарства и вакцины. Для замещения импортных препаратов отечественными и обеспечения москвичей лекарствами городские власти начали заключать офсетные контракты. Такие соглашения предусматривают создание предприятием производства, а городские власти делают гарантированную закупку лекарств.
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