Испания отправит Украине новый пакет военной помощи, в который войдут танки Leopard

Испания отправит Украине новый пакет военной помощи в конце июня, следует из официального сообщения Минобороны страны.

Уточняется, что в пакет войдут танки Leopard и ракеты к Patriot, а также различные боеприпасы, включая системы борьбы с дронами, системы наблюдения и слежения и другое.

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Первыми на Украину пребудут именно танки, затем поступит остальное снаряжение.

В целом еще семь стран будут поставлять ВСУ ракеты и технику, сообщило министерство обороны Германии в социальной сети Х.

Так, США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва будут поставлять Киеву вооружение в рамках немецкой инициативы по укреплению украинской ПВО, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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