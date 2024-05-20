Испания отправит Украине новый пакет военной помощи, в который войдут танки Leopard

Первыми на Украину пребудут именно танки, затем поступит остальное снаряжение.

В целом еще семь стран будут поставлять ВСУ ракеты и технику, сообщило министерство обороны Германии в социальной сети Х.

Так, США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва будут поставлять Киеву вооружение в рамках немецкой инициативы по укреплению украинской ПВО, передает «Радиоточка НСН».

