В Китае опровергли поставки оружия сторонам конфликта на Украине

Китай не предоставлял оружие ни России, ни Украине, в отличие от Соединенных Штатов, заявил на заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя КНР при организации Гэн Шуан.

Он отметил, что Китай не является инициатором украинского конфликта или его участником. Страна не будет извлекать выгоду из кризиса на Украине, как это делают США, подчеркнул Шуан.

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Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь ранее также отметил, что Америка напрямую ответственна за появление кризиса на Украине и его обострение до настоящей ситуации.

Он рекомендовал американской стороне прекратить нападки на Китай и попытки его очернения на мировой арене.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен поучаствовать в урегулировании украинского кризиса, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: AP / TASS
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