В Китае опровергли поставки оружия сторонам конфликта на Украине

Китай не предоставлял оружие ни России, ни Украине, в отличие от Соединенных Штатов, заявил на заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя КНР при организации Гэн Шуан.

Он отметил, что Китай не является инициатором украинского конфликта или его участником. Страна не будет извлекать выгоду из кризиса на Украине, как это делают США, подчеркнул Шуан.