Гитарист Guns N' Roses Слэш выпустил альбом Orgy of the Damned

Лонгплей состоит из каверов на любимые блюзовые композиции артиста, записанные вместе с его коллегами по рок-сцене.

Так, в записи пластинки приняли участие такие музыканты, как Пол Роджерс, Игги Поп, Крис Стэплтон, Брайан Джонсон и другие. В альбоме представлены каверы на Cross Road Blues Роберта Джонсона, Born Under a Bad Sign Альберта Кинга, Hoochie Coochie Man Вилли Диксона и другие композиции.

Ранее бывший менеджер Mötley Crüe и Guns N’ Roses Том Зуто назвал известного актера и музыканта Джонни Деппа худшим гитаристом из тех, кого он когда‑либо видел, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

