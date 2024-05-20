Гитарист Guns N' Roses Слэш выпустил альбом Orgy of the Damned

Музыкант, гитарист рок-группы Guns N' Roses Слэш представил сольный альбом Orgy of the Damned.

Басист Guns N' Roses Маккаган анонсировал третий сольный альбом

Лонгплей состоит из каверов на любимые блюзовые композиции артиста, записанные вместе с его коллегами по рок-сцене.

Так, в записи пластинки приняли участие такие музыканты, как Пол Роджерс, Игги Поп, Крис Стэплтон, Брайан Джонсон и другие. В альбоме представлены каверы на Cross Road Blues Роберта Джонсона, Born Under a Bad Sign Альберта Кинга, Hoochie Coochie Man Вилли Диксона и другие композиции.

Ранее бывший менеджер Mötley Crüe и Guns N’ Roses Том Зуто назвал известного актера и музыканта Джонни Деппа худшим гитаристом из тех, кого он когда‑либо видел, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Leco Viana
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