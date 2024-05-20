Гитарист Guns N' Roses Слэш выпустил альбом Orgy of the Damned
Музыкант, гитарист рок-группы Guns N' Roses Слэш представил сольный альбом Orgy of the Damned.
Лонгплей состоит из каверов на любимые блюзовые композиции артиста, записанные вместе с его коллегами по рок-сцене.
Так, в записи пластинки приняли участие такие музыканты, как Пол Роджерс, Игги Поп, Крис Стэплтон, Брайан Джонсон и другие. В альбоме представлены каверы на Cross Road Blues Роберта Джонсона, Born Under a Bad Sign Альберта Кинга, Hoochie Coochie Man Вилли Диксона и другие композиции.
Ранее бывший менеджер Mötley Crüe и Guns N’ Roses Том Зуто назвал известного актера и музыканта Джонни Деппа худшим гитаристом из тех, кого он когда‑либо видел, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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