СМИ: Хоровое пение в пожилом возрасте улучшает когнитивные навыки

Пожилые люди, которые занимаются академическим хоровым пением, отмечают улучшение своего эмоционального, физического и когнитивного состояния, а также ощущают себя более счастливыми, рассказала завкафедрой дифференциальной психологии и психофизиологии факультета «Клиническая и специальная психология» МГППУ Татьяна Мешкова.

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Согласно результатам опроса, занятия академическим хоровым пением в целом положительно влияют на физическое и психологическое состояние хористов, передает «Газета.Ru».

Отмечается, что хоровое пение дает участникам чувство идентичности и «команды», также улучшает здоровье за счет дыхательных упражнений.

Ранее ученые выяснили, что небольшая физическая активность, в частности работа в саду, ходьба или гольф, снижает риск возникновения депрессии на 23%, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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