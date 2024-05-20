СМИ: Хоровое пение в пожилом возрасте улучшает когнитивные навыки
Пожилые люди, которые занимаются академическим хоровым пением, отмечают улучшение своего эмоционального, физического и когнитивного состояния, а также ощущают себя более счастливыми, рассказала завкафедрой дифференциальной психологии и психофизиологии факультета «Клиническая и специальная психология» МГППУ Татьяна Мешкова.
Согласно результатам опроса, занятия академическим хоровым пением в целом положительно влияют на физическое и психологическое состояние хористов, передает «Газета.Ru».
Отмечается, что хоровое пение дает участникам чувство идентичности и «команды», также улучшает здоровье за счет дыхательных упражнений.
Ранее ученые выяснили, что небольшая физическая активность, в частности работа в саду, ходьба или гольф, снижает риск возникновения депрессии на 23%, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Испания отправит Украине новый пакет военной помощи, в который войдут танки Leopard
- В Турции объявили однодневный траур в связи с гибелью Раиси
- В России с начала года производство яиц снизилось на 2,4%
- Опрос: 67% работодателей идут на компромисс с сотрудниками, которые грозят уволиться
- Минобороны Германии: Еще семь стран будут поставлять ВСУ ракеты и технику
- СМИ: Хоровое пение в пожилом возрасте улучшает когнитивные навыки
- Путин утвердил порядок выезда за границу допущенным к гостайне россиянам
- В Китае опровергли поставки оружия сторонам конфликта на Украине
- Гитарист Guns N' Roses Слэш выпустил альбом Orgy of the Damned
- Правительство приостановило временный запрет на экспорт бензина до 30 июня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru