Путин утвердил порядок выезда за границу допущенным к гостайне россиянам
Владимир Путин утвердил положение, в соответствии с которым допущенные к гостайне россияне должны уведомлять ФСБ и Службу внешней разведки за 30 дней до выезда за рубеж, следует из указа.
Также порядок выезда распространяется на сенаторов, депутатов Госдумы или региональных заксобраний, судей, глав муниципалитетов, адвокатов, обладающих совершенно секретными сведениями.
До этого в Госдуму внесли законопроект о проверке работодателями загранпаспортов россиян, владеющих гостайной. Авторами инициативы стали депутат от «Единой России» Анатолий Выборный, главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и комитета по обороне Андрей Каратаполов, а также другие парламентарии.
Предполагается, что руководители и сотрудники режимно-секретных подразделений смогут проверять отметки в загранпаспортах сотрудников, обладающих секретной информацией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru