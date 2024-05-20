Путин утвердил порядок выезда за границу допущенным к гостайне россиянам

Владимир Путин утвердил положение, в соответствии с которым допущенные к гостайне россияне должны уведомлять ФСБ и Службу внешней разведки за 30 дней до выезда за рубеж, следует из указа.

Также порядок выезда распространяется на сенаторов, депутатов Госдумы или региональных заксобраний, судей, глав муниципалитетов, адвокатов, обладающих совершенно секретными сведениями.