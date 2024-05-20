В России с начала года производство яиц снизилось на 2,4%

Сельхозорганизации РФ за четыре месяца 2024 года произвели 12,439 млрд яиц, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росстат.

В апреле производство снизилось на 3,1%, до 3,095 млрд штук. В предыдущие месяцы также сообщалось о снижении показателей.

При этом уменьшилось и поголовье птицы на конец апреля – на 1,2% по сравнению с прошлым годом.