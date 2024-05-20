В России с начала года производство яиц снизилось на 2,4%

Сельхозорганизации РФ за четыре месяца 2024 года произвели 12,439 млрд яиц, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росстат.

В апреле производство снизилось на 3,1%, до 3,095 млрд штук. В предыдущие месяцы также сообщалось о снижении показателей.

При этом уменьшилось и поголовье птицы на конец апреля – на 1,2% по сравнению с прошлым годом.

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Стоимость куриных яиц в России к концу 2024 года увеличится на 10%. Такое предположение высказал доктор экономических наук, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Комментируя сообщения о снижении производства яиц в стране, он отказался считать происходящее падением производства. По его мнению, это больше похоже на корректировку объёмов, что связано со спросом.

Ранее в российском Министерстве сельского хозяйства заявили, что объём производства яиц в России за январь — февраль полностью закрывает потребности рынка, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Сельское ХозяйствоЦеныЯйца

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