В России с начала года производство яиц снизилось на 2,4%
Сельхозорганизации РФ за четыре месяца 2024 года произвели 12,439 млрд яиц, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росстат.
В апреле производство снизилось на 3,1%, до 3,095 млрд штук. В предыдущие месяцы также сообщалось о снижении показателей.
При этом уменьшилось и поголовье птицы на конец апреля – на 1,2% по сравнению с прошлым годом.
Стоимость куриных яиц в России к концу 2024 года увеличится на 10%. Такое предположение высказал доктор экономических наук, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
Комментируя сообщения о снижении производства яиц в стране, он отказался считать происходящее падением производства. По его мнению, это больше похоже на корректировку объёмов, что связано со спросом.
Ранее в российском Министерстве сельского хозяйства заявили, что объём производства яиц в России за январь — февраль полностью закрывает потребности рынка, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Турции объявили однодневный траур в связи с гибелью Раиси
- В России с начала года производство яиц снизилось на 2,4%
- Опрос: 67% работодателей идут на компромисс с сотрудниками, которые грозят уволиться
- Минобороны Германии: Еще семь стран будут поставлять ВСУ ракеты и технику
- СМИ: Хоровое пение в пожилом возрасте улучшает когнитивные навыки
- Путин утвердил порядок выезда за границу допущенным к гостайне россиянам
- В Китае опровергли поставки оружия сторонам конфликта на Украине
- Гитарист Guns N' Roses Слэш выпустил альбом Orgy of the Damned
- Правительство приостановило временный запрет на экспорт бензина до 30 июня
- Фильм о Led Zeppelin покажут в кинотеатрах спустя три года после премьеры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru