Минобороны Германии: Еще семь стран будут поставлять ВСУ ракеты и технику

Напомним, что Германия анонсировала инициативу в апреле, призвав партнеров поддержать предложение.

Также в Германии Министерство обороны запросило у правительства дополнительно €3,8 млрд для оказания помощи Киеву. При этом ранее ФРГ уже направила Украине €7,1 млрд в качестве военной помощи, из которых на данный момент осталось только €300 млн на закупку нового оружия или боеприпасов.

15 мая глава Минобороны Германии Борис Писториус встретился с канцлером страны Олафом Шольцем, а 16 мая - с министром финансов Кристианом Линднером для обсуждения этого вопроса. Запрос на выделение допсредств представят на утверждение парламенту уже в июне, передает «Радиоточка НСН».

