Опрос: 67% работодателей идут на компромисс с сотрудниками, которые грозят уволиться

В России 67% работодателей идут на компромисс с сотрудниками, которые грозят уволиться из-за низких зарплат или неподходящих условий труда, следует из опроса SuperJob.

Так, еще 7% выполняют требования персонала, чтобы оставить их в компании, а 11% — увольняют тех, кто таким способом добивается повышения заработной платы.

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При этом большинство россиян договариваются о повышении предлагаемой зарплаты в ходе собеседования, сообщили НСН в сервисе Авито Работа.

Отмечается, что 42% участников опроса имели опыт обсуждения зарплаты при трудоустройстве. Кроме того, 70% респондентов остались довольны результатом переговоров с работодателями, так как им удалось добиться повышения зарплаты, либо же прийти с работодателем к компромиссу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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