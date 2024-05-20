Опрос: 67% работодателей идут на компромисс с сотрудниками, которые грозят уволиться

В России 67% работодателей идут на компромисс с сотрудниками, которые грозят уволиться из-за низких зарплат или неподходящих условий труда, следует из опроса SuperJob.

Так, еще 7% выполняют требования персонала, чтобы оставить их в компании, а 11% — увольняют тех, кто таким способом добивается повышения заработной платы.