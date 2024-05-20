Опрос: 67% работодателей идут на компромисс с сотрудниками, которые грозят уволиться
В России 67% работодателей идут на компромисс с сотрудниками, которые грозят уволиться из-за низких зарплат или неподходящих условий труда, следует из опроса SuperJob.
Так, еще 7% выполняют требования персонала, чтобы оставить их в компании, а 11% — увольняют тех, кто таким способом добивается повышения заработной платы.
При этом большинство россиян договариваются о повышении предлагаемой зарплаты в ходе собеседования, сообщили НСН в сервисе Авито Работа.
Отмечается, что 42% участников опроса имели опыт обсуждения зарплаты при трудоустройстве. Кроме того, 70% респондентов остались довольны результатом переговоров с работодателями, так как им удалось добиться повышения зарплаты, либо же прийти с работодателем к компромиссу, передает «Радиоточка НСН».
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