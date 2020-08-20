Генпрокуратура проверит готовность школ к 1 сентября
В преддверии нового учебного года Генеральная прокуратура РФ поручила прокурорам субъектов заняться проверками готовности школ к 1 сентября. Этот вопрос взял под личный контроль генпрокурор России Игорь Краснов, отмечает РИА Новости.
Во время проверки прокуроры также уделят внимание вопросам взимания с родителей учеников денег, укомплектованности штата школ педагогами, наличия необходимой материально-технической базы и учебников, а также организации питания учащихся», пишет RT. Не останутся без внимания и вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе с учётом риска распространения COVID-19.
А ранее стало известно, что для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в новом учебном году учителей российских школ обяжут носить защитные маски. Об этом заявили в Минпросвещения РФ. Там подчеркнули, что для детей это средство защиты будет не обязательным, но они могут носить его в том случае, если на защитной маске в школе настаивают родители, сообщает Ura.ru.
В свою очередь, министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что регионы РФ будут самостоятельно принимать решение о формате проведения школьных линеек 1 сентября исходя – исходя из эпидемической ситуации. Занятия в новом учебном году будут проходить в очном формате.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
942 тыс.+4 785 / сут.
Умерли
16 099+110 / сут.
Выздоровели
756 тыс.+6 090 / сут.
- В Белоруссии возбудили дело из-за попытки захвата власти оппозицией
- В странах Европы фиксируется резкий рост заражений COVID-19
- Генпрокуратура проверит готовность школ к 1 сентября
- Старт учебного года в российских вузах не стали переносить
- Китайский эпидемиолог отметил безопасность российской вакцины против COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru