Генпрокуратура проверит готовность школ к 1 сентября

А ранее стало известно, что для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в новом учебном году учителей российских школ обяжут носить защитные маски. Об этом заявили в Минпросвещения РФ. Там подчеркнули, что для детей это средство защиты будет не обязательным, но они могут носить его в том случае, если на защитной маске в школе настаивают родители, сообщает Ura.ru.

В свою очередь, министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что регионы РФ будут самостоятельно принимать решение о формате проведения школьных линеек 1 сентября исходя – исходя из эпидемической ситуации. Занятия в новом учебном году будут проходить в очном формате.

