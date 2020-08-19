Власти Москвы не планируют снова закрывать предприятия из-за COVID-19

Столичные власти не видят никаких оснований для закрытия предприятий и производств из-за коронавируса COVID-19, и не имеют таких планов. Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов, комментируя появившиеся слухи о якобы готовящихся в городе новых ограничениях.

Москва готова к любому варианту развития ситуации с COVID-19, пока она стабильная, приводит ТАСС комментарий чиновника.

Показатель ежедневно выявляемых новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве с начала августа держится примерно на одном уровне – около 680-690 новых заболевших за сутки. В начале августа мэр Сергей Собянин заявил, что второй волны коронавируса в Москве нет, пишут «Известия».

