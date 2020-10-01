Собянин не исключил, что школьники вернутся в школы позднее 19 октября

Собянин отметил, что это будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Ранее в столичных школах было принято решение увеличить сроки осенних каникул до 2 недель – с 5 по 18 октября - на фоне сезонных простудных заболеваний и распространения коронавируса.

Собянин назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Москве близка к критической. По словам градоначальника, рекомендации о переводе как можно сотрудников на удаленную работу не дали никакого эффекта. По его словам, об этом свидетельствуют неуменьшающееся число граждан в метро, а также 9-балльные пробки на дорогах.

