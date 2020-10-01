Собянин не исключил, что школьники вернутся в школы позднее 19 октября
Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил возможности продления школьных каникул после 19 октября. Об этом он заявил в эфире «Россия 24», передает РИА Новости.
Собянин отметил, что это будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Ранее в столичных школах было принято решение увеличить сроки осенних каникул до 2 недель – с 5 по 18 октября - на фоне сезонных простудных заболеваний и распространения коронавируса.
Собянин назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Москве близка к критической. По словам градоначальника, рекомендации о переводе как можно сотрудников на удаленную работу не дали никакого эффекта. По его словам, об этом свидетельствуют неуменьшающееся число граждан в метро, а также 9-балльные пробки на дорогах.
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