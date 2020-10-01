Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве близкой к критичной

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Москве близка к критической. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

По словам градоначальника, рекомендации о переводе как можно сотрудников на удаленную работу не дали никакого эффекта. По его словам, об этом свидетельствуют неуменьшающееся число граждан в метро, а также 9-балльные пробки на дорогах.

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«Ситуация сегодня практически на грани критичной», - заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Собянина, если рост заболеваемости и госпитализаций остановить не получится, то придется принимать более жесткие меры.

Согласно указу Собянина, с 5 по 28 октября все столичные за некоторыми исключениями должны перевести на работу из дома 30 процентов своих сотрудников, пишут «Невские новости».

Раньше эта мера носила рекомендательный характер, сообщает телеканал «МИР».



