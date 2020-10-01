Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве близкой к критичной
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Москве близка к критической. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
По словам градоначальника, рекомендации о переводе как можно сотрудников на удаленную работу не дали никакого эффекта. По его словам, об этом свидетельствуют неуменьшающееся число граждан в метро, а также 9-балльные пробки на дорогах.
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«Ситуация сегодня практически на грани критичной», - заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Собянина, если рост заболеваемости и госпитализаций остановить не получится, то придется принимать более жесткие меры.
Согласно указу Собянина, с 5 по 28 октября все столичные за некоторыми исключениями должны перевести на работу из дома 30 процентов своих сотрудников, пишут «Невские новости».
Раньше эта мера носила рекомендательный характер, сообщает телеканал «МИР».
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