В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве
Стабилизация ситуации с распространением коронавируса в Москве ожидается в конце октября. Такой прогноз озвучил директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
По словам эксперта, в течение октября будут наблюдаться колебания в количестве заражений, а снижение начнется в последних числах месяца.
Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Москве близка к критической. Согласно его указу, с 5 по 28 октября все столичные за некоторыми исключениями должны перевести на работу из дома 30 процентов своих сотрудников.
По данным оперштаба, за минувшие сутки прирост по числу заражений составил 2424 новых случаев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru