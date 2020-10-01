В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

По словам эксперта, в течение октября будут наблюдаться колебания в количестве заражений, а снижение начнется в последних числах месяца.

Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Москве близка к критической. Согласно его указу, с 5 по 28 октября все столичные за некоторыми исключениями должны перевести на работу из дома 30 процентов своих сотрудников.

По данным оперштаба, за минувшие сутки прирост по числу заражений составил 2424 новых случаев.



