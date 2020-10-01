В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Стабилизация ситуации с распространением коронавируса в Москве ожидается в конце октября. Такой прогноз озвучил директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

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По словам эксперта, в течение октября будут наблюдаться колебания в количестве заражений, а снижение начнется в последних числах месяца.

Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Москве близка к критической. Согласно его указу, с 5 по 28 октября все столичные за некоторыми исключениями должны перевести на работу из дома 30 процентов своих сотрудников.

По данным оперштаба, за минувшие сутки прирост по числу заражений составил 2424 новых случаев.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусРоспотребнадзор
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