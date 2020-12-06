Собянин назвал число москвичей для прививок от COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, сколько жителей столицы будет привиты от коронавирусной инфекции COVID-19. Этот комментарий он дал журналистам телеканала «Россия 1».
«Мы должны вакцинировать на всю перспективу 6—7 млн человек, и сразу такую машину не раскрутишь. Поэтому необходимо постепенно раскручивать, заходить, отрабатывать механизм и цифровой записи, и логистику движения холодовой цепи, доставку, хранение», — заявил Собянин.
Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, кому в первую очередь нужно вакцинироваться от коронавируса.
«Педагоги и медики. Медики – на переднем крае борьбы с коронавирусом, можно сказать, в окопах. Следующие или параллельно – педагоги, которые тоже общаются с большим количеством людей», - отметил Малышев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+29 039 / сут.
Умерли
43 141+457 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+21 342 / сут.
- В России очередной «рекорд» - еще 29 039 человек инфицированы COVID-19
- Захарова ответила посольству США в Германии об остановке «Северного потока-2»
- Более 4 млн россиян из-за долгов не могут выехать за границу
- Собянин назвал число москвичей для прививок от COVID-19
- Кравчук предложил исключить Россию из SWIFT из-за Донбаса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru