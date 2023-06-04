Собянин: Началось комплексное благоустройство территории у прудов-регуляторов в Марьине
Основные работы на прудах-регуляторах планируется завершить к осени, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Каскад из 16 водоемов расположен в районе Марьино на юго-востоке столицы. Пруды призваны защищать район от подтоплений и регулировать уровень Москвы-реки, отметил мэр.
Градоначальник уточнил, что в ходе благоустройства разобьют более 250 тысяч квадратных метров газона, 9,3 тысячи квадратных метров цветников. Высадят 370 деревьев и 170 кустарников.
Около прудов создадут зоны отдыха, обустроят широкие тротуары, установят лавочки и фонари. Там появятся спортивные площадки с тренажерами и столами для шахмат и пинг-понга. На детских площадках будут горки, карусели, качели и комплексы для лазания.
Собянин ранее рассказал о благоустройстве территории кластера «Ломоносов» на западе Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru