Собянин рассказал о благоустройстве территории кластера «Ломоносов»
Мэр российской столицы Сергей Собянин раскрыл подробности благоустройства территории кластера «Ломоносов» на западе города. Она расположена в районе Раменки между проспектом Вернадского и улицей Светланова.
Как отметил градоначальник на своём персональном сайте, ещё три года назад данная локация представляла собой «весьма грустное зрелище». Сейчас там воплощается в жизнь крупнейший проект научно-технологического развития страны - инновационный центр МГУ «Воробьевы горы».
Собянин напомнил, что недавно президент России Владимир Путин открыл флагманский объект ИНТЦ - кластер «Ломоносов». Сейчас проводится благоустройство прилегающей территории.
По словам мэра, прежде всего, там будет сформировано качественное общественное пространство возле самого кластера, а также на площадях, расположенных между проспектом Вернадского и гимназией МГУ и далее до Раменского бульвара. На втором этапе будет облагорожен участок между гимназией и улицей Светланова.
Центральная площадь уже оформлена у подножья главной лестницы. Речь идёт о парадном входе в кластер «Ломоносов» со скульптурной группой, скамейками-вазонами и габаритными деревьями. В ближайшей перспективе предполагается создать удобные пешеходные связи.
Первый этап работ должен быть закончен до конца лета. В целом проект качественного общественного пространства в Раменках планируется завершить в 2024 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru