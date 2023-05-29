Собянин рассказал о благоустройстве территории кластера «Ломоносов»

По словам мэра, прежде всего, там будет сформировано качественное общественное пространство возле самого кластера, а также на площадях, расположенных между проспектом Вернадского и гимназией МГУ и далее до Раменского бульвара. На втором этапе будет облагорожен участок между гимназией и улицей Светланова.

Центральная площадь уже оформлена у подножья главной лестницы. Речь идёт о парадном входе в кластер «Ломоносов» со скульптурной группой, скамейками-вазонами и габаритными деревьями. В ближайшей перспективе предполагается создать удобные пешеходные связи.

Первый этап работ должен быть закончен до конца лета. В целом проект качественного общественного пространства в Раменках планируется завершить в 2024 году.

