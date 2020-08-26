Собянин: Москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19
В Москве стартуют пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса COVID-19. Они будут проведены Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке Фонда прямых инвестиций, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.
Исследование пройдет на базе городских медицинских учреждений. Принять участие в тестировании новой вакцины сможет каждый москвич.
По словам Собянина, проведение этих исследований позволит получить постоянное регистрационное удостоверение для вакцины и расширить круг возможных ее получателей, в том числе на граждан старше 60 лет.
Отмечается, что принять участие в программе исследований смогут 40 тыс. человек. Оставить заявку можно на портале mos.ru. Московские врачи изучат каждую из них и отберут участников исследований по медицинским показаниям.
Ранее в среду вице-премьер Татьяна Голикова сообщила,что купить российскую вакцину от коронавируса COVID-19 выразили желание 27 стран.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
971 тыс.+4 676 / сут.
Умерли
16 683+115 / сут.
Выздоровели
786 тыс.+6 403 / сут.
- Собянин: Москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19
- Голикова: почти половина коек для больных коронавирусом в РФ свободна
- Глава минобороны ФРГ заявила об уверенности в отравлении Навального
- Стало известно, сколько стран купят российскую вакцину от COVID-19
- Вузам могут компенсировать потери от замораживания стоимости обучения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru