Собянин: Москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19

В Москве стартуют пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса COVID-19. Они будут проведены Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке Фонда прямых инвестиций, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Исследование пройдет на базе городских медицинских учреждений. Принять участие в тестировании новой вакцины сможет каждый москвич.

Голикова: почти половина коек для больных коронавирусом в РФ свободна

По словам Собянина, проведение этих исследований позволит получить постоянное регистрационное удостоверение для вакцины и расширить круг возможных ее получателей, в том числе на граждан старше 60 лет.

Отмечается, что принять участие в программе исследований смогут 40 тыс. человек. Оставить заявку можно на портале mos.ru. Московские врачи изучат каждую из них и отберут участников исследований по медицинским показаниям.

Ранее в среду вице-премьер Татьяна Голикова сообщила,что купить российскую вакцину от коронавируса COVID-19 выразили желание 27 стран.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаСергей Собянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры