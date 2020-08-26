Собянин: Москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19

По словам Собянина, проведение этих исследований позволит получить постоянное регистрационное удостоверение для вакцины и расширить круг возможных ее получателей, в том числе на граждан старше 60 лет.

Отмечается, что принять участие в программе исследований смогут 40 тыс. человек. Оставить заявку можно на портале mos.ru. Московские врачи изучат каждую из них и отберут участников исследований по медицинским показаниям.

Ранее в среду вице-премьер Татьяна Голикова сообщила,что купить российскую вакцину от коронавируса COVID-19 выразили желание 27 стран.







