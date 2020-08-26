Голикова: почти половина коек для больных коронавирусом в РФ свободна

"По данным проводимого мониторинга в субъектах Российской Федерации на сегодняшний день почти половина коек, которые предназначены для больных ковид-инфекцией, являются свободными", - сказала она на совещании у главы государства.

Ранее в среду Голикова заявила, что купить российскую вакцину от коронавируса COVID-19 выразили желание 27 стран. По ее словам, для производства вакцины уже отобраны три промышленные площадки, передает RT.

Накануне стало известно, что Центр имени Гамалеи получил разрешение на пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса.

Российская разработка стала первым в мире препаратом для профилактики COVID-19, она получила название "Спутник V". Специалисты подготовили вакцину при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.

