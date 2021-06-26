Собянин: Москва заново переживает пандемию из-за нового штамма COVID-19

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, столица переживает пандемию заново из-за нового штамма коронавируса COVID-19. Об этом глава Москвы заявил в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что столица будто бы переживает

«Ситуация такова, что мы переживаем, по сути дела, заново пандемию, и эпидемия, по сути дела, бушует в Москве», — цитирует Собянина РИА Новости.