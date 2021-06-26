Собянин: Москва заново переживает пандемию из-за нового штамма COVID-19

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, столица переживает пандемию заново из-за нового штамма коронавируса COVID-19. Об этом глава Москвы заявил в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что столица будто бы переживает

«Ситуация такова, что мы переживаем, по сути дела, заново пандемию, и эпидемия, по сути дела, бушует в Москве», — цитирует Собянина РИА Новости.

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При отсутствии новой мутации COVID-19, считает Собянин, пандемия уже закончилась бы.

Максимум 5% пациентов заболевших коронавирусом москвичей врачи выявляют «уханьский» штамм коронавируса, приводит слова сэра столицы RT.

Молекулярный биолог, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов считает, что мутация «индийского» штамма коронавируса приведет к появлению особого «российского» штамма COVID. Поэтому в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал «вакцинироваться тем, что есть» от индийского штамма.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:МоскваПандемияКоронавирусСобянинСергей Собянин
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