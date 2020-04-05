Собянин: Москва находится в высокой группе риска по коронавирусу COVID-19
Мэр Москвы Сергей заявил, что столица России находится в самой высокой группе риска по коронавирусу. Об этом Собянин рассказал в эфире телеканала «Россия 1» (ВГТРК).
«Что касается Москвы, находимся в самой высокой группе риска в силу того, что высокое количество людей приехало через Москву, число заболевших очень большое», — цитирует мэра Москвы РИА Новости.
Эксперт отметил готовность технической инфраструктуры столицы к внедрению умной системы контроля за режимом самоизоляции
Собянин также напомнил, что в стационары и больницы госпитализировано много людей, и объяснил необходимость жестких ограничений, введенных в Москве.
«Поэтому мы принимаем максимально жёсткие решения, которые необходимы в этой ситуации», — приводит слова мэра RT.
Ранее НСН писала, что технические возможности столицы адаптированы и подготовлены для запуска умной системы контроля за соблюдением правил самоизоляции, которую применят при условии ухудшения эпидемиологической ситуации.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Госдуме оценили идею ограничить число покупателей в магазинах
- СОVID-19. Главное к этому часу
- Украина готовится к «обнулению» транзита российского газа
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой