Собянин: Москва находится в высокой группе риска по коронавирусу COVID-19

Мэр Москвы Сергей заявил, что столица России находится в самой высокой группе риска по коронавирусу. Об этом Собянин рассказал в эфире телеканала «Россия 1» (ВГТРК).

«Что касается Москвы, находимся в самой высокой группе риска в силу того, что высокое количество людей приехало через Москву, число заболевших очень большое», — цитирует мэра Москвы РИА Новости.