Собянин: Кондиционеры в вагонах метро переведут на летний режим

На летний режим перевели тоннельную вентиляцию столичного метро, все кондиционеры в вагонах начнут работать в летнем режиме. Также в вестибюлях станций снимают вторые двери, начали проводить генеральную уборку.

«Сейчас готовим метрополитен к летнему сезону. На всех станциях идет генеральная уборка. Рабочие моют вестибюли, фасады, турникеты, эскалаторы», - пояснил Сергей Собянин.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что завершено благоустройство территорий возле станций «Варшавская», «Каширская», «Печатники» и «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.

