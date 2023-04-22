Собянин: Кондиционеры в вагонах метро переведут на летний режим
Кондиционеры в вагонах московского метро переведут на летний, предупредил о начале подготовки метрополитена к теплому сезону мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
На летний режим перевели тоннельную вентиляцию столичного метро, все кондиционеры в вагонах начнут работать в летнем режиме. Также в вестибюлях станций снимают вторые двери, начали проводить генеральную уборку.
«Сейчас готовим метрополитен к летнему сезону. На всех станциях идет генеральная уборка. Рабочие моют вестибюли, фасады, турникеты, эскалаторы», - пояснил Сергей Собянин.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что завершено благоустройство территорий возле станций «Варшавская», «Каширская», «Печатники» и «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.
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