Собянин: Завершено благоустройство территорий возле четырех новых станций БКЛ метро
Благоустройство территорий возле станций «Варшавская», «Каширская», «Печатники» и «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена завершилось. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Привели в порядок существующие пешеходные маршруты, сделали новые. Построили удобные подъезды к станциям», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Так, около станции «Варшавская» в пешеходной части Чонгарского бульвара оборудовали зеленые зоны со скамейками и площадку с уличными тренажерами. У «Каширской» между Каширским шоссе, ул. Маршала Шестопалова и проспектом Андропова обновили два сквера, а около «Печатников» создали удобные дорожки с зонами для отдыха и занятий спортом.
Кроме того, у кинотеатра «Тула» появился комплекс для гонок с препятствиями, в районе «Сокольников» привели в порядок несколько улиц, сквер Огнеборцев, территорию у главного входа в парк «Сокольники» и памятника летчику Николаю Гастелло.
По словам Собянина, в рамках благоустройства убрали под землю воздушные кабельные линии и модернизировали систему водостока. На пешеходных переходах были установлены опоры контрастного освещения, построены съезды для маломобильных граждан, оборудованы современные остановки городского транспорта и парковки. Столичные власти благоустроили более 35,5 га территории.
«Теперь жителям ближайших районов будет комфортнее добираться до метро», - подчеркнул Собянин.
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