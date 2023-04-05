Собянин рассказал о ходе строительства станции «Новаторская» Троицкой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что станция «Новаторская» будущей Троицкой линии столичного метро готова более чем на две трети.

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По его словам, уже завершена проходка оборотных тупиков у станции, которая велась «почти год» вдоль Ленинского проспекта, где большое количество инженерных коммуникаций.

Собянин напомнил, что благодаря Троицкой линии ТиНАО соединится с платформами МЦК, тремя действующими ветками метро и несколькими округами столицы: Южным, Юго-Западным и Западным.

«Как минимум 100 тысяч жителей столицы смогут экономить время на дороге ежедневно. Запуск новой линии снизит нагрузку и на другие участки московского метро», - подчеркнул градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что за месяц работы Большой кольцевой линии метро (БКЛ) пассажиры воспользовались ей уже 26,5 млн раз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики города Москвы
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