Собянин рассказал о ходе строительства станции «Новаторская» Троицкой линии метро

По его словам, уже завершена проходка оборотных тупиков у станции, которая велась «почти год» вдоль Ленинского проспекта, где большое количество инженерных коммуникаций.

Собянин напомнил, что благодаря Троицкой линии ТиНАО соединится с платформами МЦК, тремя действующими ветками метро и несколькими округами столицы: Южным, Юго-Западным и Западным.

«Как минимум 100 тысяч жителей столицы смогут экономить время на дороге ежедневно. Запуск новой линии снизит нагрузку и на другие участки московского метро», - подчеркнул градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что за месяц работы Большой кольцевой линии метро (БКЛ) пассажиры воспользовались ей уже 26,5 млн раз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

