Собянин: Для удобства пассажиров в Москве появится 29 новых ТПУ

«Мы объединяем различные виды транспорта в одну систему, создавая ТПУ, и благодаря этому пассажиры могут максимально быстро и удобно сделать пересадку, экономя время в пути. Строительство уже ведётся на 9 площадках, а для 7 готовится градостроительная документация», - говорится в сообщении.

Уточняется, что за прошлый год в городе создано семь ТПУ: «Окружная», «Печатники», «Минская», «Фонвизинская», «Технопарк», «Ходынское Поле» и «Дмитровская».

Ранее Сергей Собянин сообщил, что отмена турникетов в наземном транспорте Москвы позволяет пассажирам экономить до 25 минут.



