Собянин: Для удобства пассажиров в Москве появится 29 новых ТПУ
29 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) появится в Москве до конца 2024 года. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
«Мы объединяем различные виды транспорта в одну систему, создавая ТПУ, и благодаря этому пассажиры могут максимально быстро и удобно сделать пересадку, экономя время в пути. Строительство уже ведётся на 9 площадках, а для 7 готовится градостроительная документация», - говорится в сообщении.
Уточняется, что за прошлый год в городе создано семь ТПУ: «Окружная», «Печатники», «Минская», «Фонвизинская», «Технопарк», «Ходынское Поле» и «Дмитровская».
Ранее Сергей Собянин сообщил, что отмена турникетов в наземном транспорте Москвы позволяет пассажирам экономить до 25 минут.
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