Аксенов: Количество погибших после атаки на Крым выросло до трех человек

При атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на поселок Форос в Крыму погибли три человека, 16 были ранены, сообщил в Telegram глава региона Сергей Аксенов.

Аксенов: Около 15 человек пострадали при ударе БПЛА ВСУ по санаторию «Форос» в Крыму

По его словам, таковы уточненные данные. Ранее сообщалось о двух погибших.

Украинских беспилотники залетели на территорию санатория «Форос», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
