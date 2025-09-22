Аксенов: Количество погибших после атаки на Крым выросло до трех человек
22 сентября 202501:32
При атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на поселок Форос в Крыму погибли три человека, 16 были ранены, сообщил в Telegram глава региона Сергей Аксенов.
По его словам, таковы уточненные данные. Ранее сообщалось о двух погибших.
Украинских беспилотники залетели на территорию санатория «Форос», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
