Собянин: Без турникетов наземный транспорт стал ходить быстрее и чаще
Отмена турникетов в наземном транспорте Москвы позволяет пассажирам экономить до 25 минут. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Он напомнил, что избавиться от турникетов город решил в 2018 году. Сначала они исчезли с 72 наиболее загруженных автобусных маршрутах, а затем на всем наземном транспорте. Высадка и посадка стала доступна через все двери, рядом с каждой установили валидатор для оплаты проезда.
В результате практически полностью исчезли очереди на остановках. Время посадки сократилось до одной минуты, раньше на наиболее загруженных станциях оно могло достигать 10 минут.
По словам мэра, без турникетов наземный транспорт стал ходить быстрее и чаще. Он добавил, что при этом массового возвращения безбилетников не случилось: до отмены турникетов контролеры выявляли примерно 800 безбилетных проездов в сутки, сейчас - около тысячи.
Кроме того отмена турникетов упростила внедрение новых сервисов для пассажиров, в том числе бесплатных пересадок между маршрутами наземного транспорта или внутри одного маршрута.
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