Собянин: Без турникетов наземный транспорт стал ходить быстрее и чаще

В результате практически полностью исчезли очереди на остановках. Время посадки сократилось до одной минуты, раньше на наиболее загруженных станциях оно могло достигать 10 минут.

По словам мэра, без турникетов наземный транспорт стал ходить быстрее и чаще. Он добавил, что при этом массового возвращения безбилетников не случилось: до отмены турникетов контролеры выявляли примерно 800 безбилетных проездов в сутки, сейчас - около тысячи.

Кроме того отмена турникетов упростила внедрение новых сервисов для пассажиров, в том числе бесплатных пересадок между маршрутами наземного транспорта или внутри одного маршрута.

