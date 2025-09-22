Трамп и Маск впервые после конфликта появились вместе на церемонии прощания с Кирком

Она проходит на стадионе State Farm Stadium в городе Глендейл. Это одно из первых их публичных появлений вместе после конфликта, который произошел после ухода бизнесмена из команды президента США. Трамп и Маск общались между собой в президентской ложе, когда их показали телеканалы во время трансляции.

Глава Белого дома что-то рассказывал, слегка наклонившись к Маску, который слушал его и молчал. Позже камера показала ложу, когда Трамп и Маск пожали друг другу руки, после чего президент что-то сказал миллиардеру на ухо и похлопал его по спине. После этого Маск удалился.

Убийство активиста Чарли Кирка стало следствием радикализации в США, когда любой политический оппонент воспринимается как враг, которого надо уничтожить. Об этом НСН рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

