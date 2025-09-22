Макрон: Замороженные активы РФ невозможно конфисковать без нарушения права

У западных стран нет возможности конфисковать замороженные активы России, так как это произойдет лишь при пренебрежении международным правом, заявил CBS News президент Франции Эмманюэль Макрон.

Шохин призвал использовать замороженные активы РФ в совместных с США проектах

«Мы будем уважать международное право. Мы действуем предсказуемо, и мы не будем делать невозможного с замороженными активами», — указал глава государства. По его словам, неуважение к международному праву приведет к полному хаосу.

Ранее стало известно, что Европейский союз намерен использовать €170 млрд замороженных российских активов для финансирования Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РоссияФранцияМакрон

Горячие новости

Все новости

партнеры