Макрон: Замороженные активы РФ невозможно конфисковать без нарушения права
У западных стран нет возможности конфисковать замороженные активы России, так как это произойдет лишь при пренебрежении международным правом, заявил CBS News президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Мы будем уважать международное право. Мы действуем предсказуемо, и мы не будем делать невозможного с замороженными активами», — указал глава государства. По его словам, неуважение к международному праву приведет к полному хаосу.
Ранее стало известно, что Европейский союз намерен использовать €170 млрд замороженных российских активов для финансирования Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Макрон: Замороженные активы РФ невозможно конфисковать без нарушения права
- Найдены бактерии, которые привели к гибели армии Наполеона
- СМИ: Россия ответила Японии на развертывание американских ракет у Курил
- Минобороны РФ: При атаке ВСУ на Крым погибли два человека
- Аксенов: Около 15 человек пострадали при ударе БПЛА ВСУ по санаторию «Форос» в Крыму
- Милад Алирзаев завоевал бронзу на чемпионате мира по греко-римской борьбе
- Минобороны: За четыре часа сбито 22 дрона ВСУ
- Трансляцию «Интервидения» посмотрели 4 млрд зрителей по всему миру
- Два человека погибли, еще пятеро пострадали в ДТП в Ярославской области
- Балицкий: При обстреле Запорожской области пострадали 14 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru