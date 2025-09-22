СМИ: Россия ответила Японии на развертывание американских ракет у Курил
Москва незамедлительно ответила на провокацию Японии вблизи Курильских островов, сообщает Sohu.
По данным портала, в сентябре пройдут американо-японские военные учения «Решительный дракон» на материковой части Японии. Военные США планируют временно разместить на авиабазе Ивакуни ракетный комплекс средней дальности «Тифон».
Москва и Пекин понимают, что временное размещение может перерасти в постоянное военное присутствие. Россия оперативно приняла меры, укрепив боевые возможности своего Тихоокеанского флота. Это свидетельствует о быстром и мощном ответе со стороны России.
В МИД России сообщили, что планы Токио по размещению на своей территории американских ракетных комплексов «Тифон» расцениваются Москвой как дестабилизирующий фактор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
